شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق اختبارات الناشئين بنادي البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الثلاثاء، اختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي البنك الأهلى بملعب مركز شباب زينهم، لاختيار أفضل العناصر من اللاعبين الموهوبين ضمن رؤية النادي المستمرة لاكتشاف وتطوير المواهب الحقيقية فى كرة القدم.

وأكد نادي البنك الأهلي أن الاختبارات مجانية ولا يتم تحصيل أى مقابل مادي تحت أى ظرف، وأن الهدف الرئيسي لنادى البنك الأهلي هو انتقاء لاعبين متميزين فنياًّ وبدنياً.

كما أهاب النادى بجميع أولياء الأمور واللاعبين عدم التعامل ماليا مع أى شخص أو وكيل يدعى ارتباطه بالنادى، وجاءت مواعيد الاختبارات وفقا للجدول التالى:



البنك الاهلي

من ناحية أخرى، وجه مجلس إدارة نادي بروكسي الرياضي، برئاسة فريد جليلة والجهاز الفني، الشكر لحارس مرمى الفريق أحمد طارق سليمان، الذي انتقل رسمياً لصفوف نادي البنك الأهلي بالدورى الممتاز، وذلك في بيان رسمي، على ما قدمه من جهد خلال الموسم الماضى مع الفريق، فضلا عن التزامه التام وإخلاصه وعطائه اللا محدود مع الفريق وتتمنى إدارة النادي كل التوفيق للاعبنا المحترم في خطوته القادمة.

وانتهت عقود 7 لاعبين مع نادي البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، وذلك دون دخول إدارة النادي فى مفاوضات لتجديد العقود، في انتظار جلسة مرتقبة مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق، لحسم الموقف النهائي من أولئك اللاعبين.