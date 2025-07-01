شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخطط لتجديد عقد محمود حمادة قبل يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مسئولو النادي المصري لبدء مفاوضات تجديد التعاقد مع محمود حمادة لاعب وسط الفريق، خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحصين اللاعب ضد العروض، خاصة أن عقد محمود حمادة ينتهي مع المصري بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجاناً في يناير المقبل.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، استعداداته خلال المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، حيث تستمر المرحلة الأولى من تدريبات المصري والتي انطلقت الأربعاء الماضي لمدة أسبوعين، على أن تبدأ المرحلة الثانية بمعسكر إعداد خارجي في تونس.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بالنادي المصري، أن الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق لم يتم قيده بالقائمة الأولية التي تم تسجيلها باتحاد الكرة، وذلك بسبب انتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن مسئولى المصري ينتظرون وصول اللاعب لإتمام إجراءات تجديد التعاقد وإضافة اسمه إلى قائمة الفريق.