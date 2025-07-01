شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلي يُحفز لاعبات الكرة النسائية قبل إنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

حرص اللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الأهلي على الاجتماع مع الجهاز الفني والاداري والطبي ولاعبات الفريق الأول لكرة القدم النسائية لتحفيزهم قبل إنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وطالب نصار، اللاعبات، بضرورة العمل الجاد فى التدريبات من أجل تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على جميع البطولات والألقاب.

وفى ختام الاجتماع تعاهد الجهاز الفني ولاعبات الفريق على بذل اقصى درجات الجهد من أجل تحقيق آمال وطموحات نادى البنك الأهلي، وشهد الاجتماع حضور العميد حاتم سمير المدير التنفيذي للنادي.