شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق البطولة العربية لسيدات السلة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة سيدات - مصر 2025، والتي تقام فى الفترة من 1 إلى 8 يوليو المقبل فى صالات استاد القاهرة الدولي. وتشارك في البطولة 4 دول وهى كل من الجزائر وتونس والأردن بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

من جهته أكد محمد فتحى، نائب رئيس اتحاد كرة السلة ومدير البطولة العربية، أن البطولة تأتي ضمن خطة إعداد المنتخب المصري لكرة السلة للسيدات لمنافسات البطولة الأفريقية بكوت ديفوار 2025، وزيادة الانسجام بين اللاعبين قبل بطولة أفريقيا.

وأضاف فتحي، أن الاتحاد العربي للعبة على ثقة تامة في مصر، في الخروج بالبطولة بالشكل الأمثل، مشددًا أن المنتخبات المشاركة قوية للغاية وهو ما ينبئ بقوة المنافسات بين الدول المشاركة.