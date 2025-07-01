شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الزمالك تناقش عروض الراحلين فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

تناقش لجنة التخطيط بنادى الزمالك ، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضى، ملف اللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق خلال الصيف، حيث يتم المفاضلة بين العروض التى يتلقاها اللاعبون لتحديد وجهتهم المقبلة سواء بالبيع أو على سبيل الإعارة.

ويسعى الزمالك لتحقيق أقصى استفادة مالية من هؤلاء اللاعبين، سواء ببيعهم أو إدخالهم في صفقات تبادلية لخفض قيمة الصفقات الجديدة.

وعلى رأس اللاعبين المقرر رحيلهم عن الأبيض كل من محمد عاطف ومهاب ياسر ومصطفى الزناري وسيف فاروق جعفر وأحمد رفاعي، واحمد عبد الرحيم إيشو ، أحمد محمود، مع توصيات من لجنة التخطيط برحيل بعض اللاعبين الشباب للحصول على فرصة المشاركة واكتساب الخبرات.

وتلقى إيشو عروضاً من أندية المحلة وسموحة وطلائع الجيش، بينما تلقى محمد عاطف عروضاً من طلائع الجيش، ومهاب ياسر من حرس الحدود، بالإضافة إلى حسام أشرف الذى تلقى عرضاً من المحلة.

ومن المقرر أن يحسم المقابل المادى وضمان المشاركة وجهة اللاعبين المقبلة، وفقا لما تحدده اللجنة والمدير الرياضى.