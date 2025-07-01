شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة لاعب الزمالك يحتفل بزفافه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل محمد شحاتة ،لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بزفافه اليوم، الثلاثاء، بأحد الفنادق بأكتوبر.

وحرص محمد شحاتة على دعوة أصدقائه بالفريق، بالإضافة إلى زملائه بمختلف الأندية لمشاركته الفرحة، بعدما احتفل بعقد قرانه الأسبوع الماضى.

وفى وقت سابق، رفض الزمالك العروض التى تلقاها محمد شحاتة الفترة الماضية، فى ظل الحاجة إلى جهوده بالموسم الجديد، بعدما قام أحد وكلاء اللاعبين بإخطار الزمالك بأن هناك عرضا كرواتيا يتم تجهيزه لتقديمه للفريق الأبيض بضم شحاتة.

وتمسك الزمالك باستمرار شحاتة ورفض رحيله مهما كان العرض الذى سيتلقاه النادى، فى ظل استمرار عقد اللاعب مع النادى عدة مواسم بالاضافة إلى رغبة المجلس فى تمديد عقد اللاعب وتعديله ماليا.

يذكر أن الزمالك يبدأ فترة الإعداد الأسبوع المقبل، بعد أن يعود اللاعبون الأجانب من بلادهم، ويتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق.

