شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من محمد السيد عن حقيقة التوقيع للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مسئولو الزمالك ، ممثلين فى لجنة التخطيط والمدير الرياضى، مع محمد السيد لاعب الفريق للاستفسار عن حقيقة المفاوضات مع النادى الأهلى، تمهيدا لرحيله عن الأبيض، خاصة أن اللاعب يرفض تمديد عقده مع الزمالك.

وينتهى عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع لأى نادٍ آخر فى يناير المقبل، لذلك يسعى الزمالك لتمديد عقده وتعديله ماليا، إلا أن اللاعب لم يجلس مع الإدارة للاتفاق على التمديد.

وجاء تواصل الزمالك مع محمد السيد بعد ما تردد عن عقد اللاعب جلسة مع أحد مسئولى الأهلى للاتفاق على الانضمام للفريق الأحمر.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن محمد السيد يحترم الزمالك ومازال مرتبطاً بعقد مع النادى ولم يوقع لأى نادٍ آخر.