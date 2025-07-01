شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا الشباب والناشئين يدخلان معسكراً اليوم فى بداية الاستعداد لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه ، ومنتخب الناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس معسكرا اليوم فى بداية الاستعداد لكأس العالم للشباب والناشئين في تشيلي وقطر على الترتيب.

واستقر اتحاد الكرة مع نظيره الكويتي على إقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أمام نظيره الكويتي بالقاهرة يومي 17 و20 يوليو المقبلين استعدادا لكأس العالم للشباب نوفمبر 2025.

ووقع المنتخب الوطني للشباب في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي تقام في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق وقوع شباب الفراعنة مواليد 2005 في المجموعة الأولى رفقة البلد المستضيف تشيلي، نيوزيلندا واليابان.

فيما أعلن أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، قائمة منتخب مصر، استعدادا للدخول في المعسكر المغلق اليوم، وعقد الكاس، اجتماعا مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، خلال الأيام الماضية، من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة، استعدادا لكأس العالم في قطر.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني، على اختيار بعض الوجوه الجديدة، من أجل تجربتهم في المعسكر المغلق، على أن يتم اختيار الأفضل منهم في المرحلة المقبلة، وجاءت قائمة المنتخب كالتالي: عمرو عبدالعزيز، عمرو عادل، فادي وائل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة الدجوي، معاذ محمد، فارس فخري، أدهم فريد، يوسف تامر، آدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر كمال، باسل مدحت، محمد شحاتة، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، عبدالعزيز الزغبي، حمزة عبدالكريم، بلال عطية، زياد أيوب، ياسين حسام، محمد صبح، طارق فايز، أحمد حازم، أحمد سمير، عمر أبوطالب، أحمد إيهاب، سيف الجبالي، عيد عزازي، يوسف علاء، كريم جمعة.