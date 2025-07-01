شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينفي وصول عروض لشراء أشرف داري فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

نفى مسئولو النادي الأهلي وصول عروض خارجية تخص المغربي أشرف داري مدافع الفريق، بعدما خرجت تقارير صحفية، فى الساعات الأخيرة، تشير إلى وجود اهتمام من أندية خارجية بالتعاقد مع اللاعب المغربي، وهو ما لم يحدث.

وأكد المصدر أنه حال وصول عروض رسمية تخص أشرف داري سيتم مناقشتها، ولا مانع فى بيع اللاعب حال وصول عروض مالية مغرية وتفوق المبلغ الذي تم شراء اللاعب به الصيف الماضي قادما من بريست الفرنسي.

ولم يقدم أشرف داري المستوى المأمول منذ بداية الموسم الماضي وتعرض لأكثر من إصابة عطلت انطلاقته مع الفريق الأحمر، ولا تمانع الإدارة بيعه حال وصول عرض مناسب مع تدعيم الفريق بمدافع أجنبي جديد، في ظل وجود أكثر من لاعب أجنبي على رادار مسئولي القلعة الحمراء أبرزهم الليبي علي يوسف مدافع الأفريقي التونسي، والجزائري زين الدين بلعيد لاعب سانت ترويدنت البلجيكي.

من جهته منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.