الامارات | حتا تستقطب 6000 مشارك في «صيفنا رياضي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف منطقة حتا اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة إلى 31 الشهر الجاري سلسلة من الفعاليات والبطولات الرياضية المتنوعة ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بمشاركة تتجاوز 6000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «تهدف مبادرة (صيفنا رياضي) إلى تعزيز جودة الحياة في دبي، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني كأسلوب حياة يومي لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، وتتميّز فعاليات حتا بتنوعها وجاذبيتها، إذ توفر للمشاركين تجربة رياضية فريدة وسط الطبيعة الخلابة والتضاريس الجبلية».

وتُقام فعاليات حتا بدعم من اللجنة العليا لتطوير منطقة حتا، وبالتعاون مع عدد من الشركاء التنظيميين، وتشمل أنشطة متنوعة، مثل: الهايك الجبلي، الجري، الكاياك، اليوغا، المشي الليلي، إلى جانب الدورة الرياضية التي تقام داخل القاعات المكيفة.

وقال رئيس قطاع الألعاب الرياضية في نادي حتا، حيي حسن البدواوي: «يسرنا تنظيم فعاليات صيفية مميّزة ضمن مبادرة (صيفنا رياضي) التي تسهم في تعزيز النشاط البدني بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار خلال فصل الصيف في منطقة حتا التي تشتهر بجمال طبيعتها وتنوع أنشطتها الرياضية. تسهم هذه الفعاليات في استقطاب المشاركين من داخل حتا وخارجها، للاستمتاع بتجربة رياضية فريدة بين الجبال والوديان، ونستهدف من خلالها مشاركة أكثر من 1500 شخص، دعماً لجهود مجلس دبي الرياضي في نشر الثقافة الرياضية، وتعزيز نمط الحياة الصحي في مجتمعنا».