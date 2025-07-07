شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى الرمال والبحر.. تقاليع جديدة فى تدريبات المصري على شواطئ بورسعيد "صور" والان مع تفاصيل الخبر

أدى لاعبو النادي المصري تدريبات جديدة تحت أنظار التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق، صباح اليوم الاثنين، حيث خاض لاعبو الفريق البورسعيدي تدريبات خاصة على الرمال وداخل البحر، وذلك لرفع مستوى اللياقة البدنية.

وضع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد.

ويخوض المصري مرانه على 3 مراحل، تبدأ بالجري على الرمال على الشاطئ، ثم فقرة تدريبات بدنية بالجيم، وأخيراً فقرة تدريبات بالكرة تضمن التعليمات الفنية من المدرب التونسي.



احمد ايمن منصور



الكوكي



المصري



باهر المحمدى



تدريبات المصرى



عبد الرحيم دغموم



كريم العراقى



مران المصري



منذر طمين



نبيل الكوكي

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، تدريباته بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة التى منحها التونسى نبيل الكوكى المدير الفنى للمصرى، للاعبين بعد انطلاق معسكر الفريق ببورفؤاد استعداداً للدورى.

ويخطط الجهاز الفني بالنادي المصري، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، لخوض سلسلة مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقرر إقامته بتونس ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق البورسعيدي للموسم المقبل.

ويرغب الكوكي فى خوض مباريات ودية مع فرق الصف الأول في تونس، مثل الترجي، النجم الساحلي والصفاقسي، وذلك للاحتكاك بالمستويات الأولى في أفريقيا استعداداً للموسم المقبل والذي يشارك فيه الفريق البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.