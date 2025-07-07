شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يخوض مباراة ودية الخميس قبل المرحلة الثانية من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 07 يوليو 2025 01:00 م
استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، على خوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل قبل إنهاء المرحلة الأولى من الإعداد والتي انطلقت بالقاهرة الثلاثاء الماضي.
وتنطلق المرحلة الثانية من الإعداد لفريق البنك الأهلي، الأسبوع المقبل، والتي تستضيفها مدينة الإسكندرية، ويعمل نادي البنك الأهلي على التجهيز لخوض سلسلة مباريات ودية مع فرق الإسكندرية، وذلك لتجهيز اللاعبين وتحقيق الانسجام المطلوب خلال المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، والتي تستضيفها عروس البحر المتوسط.
ويسابق مسئولو البنك الأهلي الزمن لإنهاء ملف الصفقات الجديدة قبل انطلاق المرحلة الثانية من الإعداد، وأعلن البنك الأهلي تعاقده مع 6 لاعبين حتى الآن وهم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة، وعمرو الجزار، أحمد أمين قفة وأحمد طارق سليمان، مصطفى دويدار، ويسري وحيد.
واستقر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، على مدينة الإسكندرية، لاستضافة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم المقبل، بعد انتهاء المرحلة الأولى المقامة حالياً بالقاهرة.
وبدأ فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، أول الثلاثاء الماضي، معسكر إعداد الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء راحة الأسبوعين التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الموسم.
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