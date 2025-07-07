شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: المشاركة فى مسابقات الناشئين من خلال الفروع التابع لها النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على توصية الإدارة التنفيذية ولجان المسابقات بالاتحاد بمشاركة الأندية في مسابقات الناشئين والبراعم ضمن الفروع التابع لها كل ناد.

وأوضح الاتحاد: "ويأتي هذا القرار في إطار حرص الاتحاد على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتنمية كرة القدم في مختلف المحافظات بما يتيح فرصًا عادلة ومتساوية لجميع اللاعبين الناشئين ، و يسري القرار على مسابقات المناطق ويتماشى مع أحكام القانون واللوائح المنظمة، حيث ينص على مشاركة الأندية في الفروع المسجلة بها رسميًا فى مسابقات الناشئين والشباب".

وأضاف "جاء القرار عقب تلقي الاتحاد طلبات عديدة من الأندية للعب في فرعي القاهرة والجيزة، وهو ما قد يؤدي إلى إفراغ المحافظات الأخرى من فرق الناشئين وتكدس الفرق في محافظتين فقط، بما يضر بفرص اللاعبين في باقي المحافظات ، ولا يشمل القرار الأندية المشاركة في القسم الأول، وذلك بما يتناسب مع ارتباطها بمسابقة القسم الأول".

ويؤكد الاتحاد أن القرار يأتى في إطار تطوير مسابقات الناشئين في جميع أنحاء الجمهورية."