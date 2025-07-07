شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد أوناجم في الدوري المصري قبل رحلته مع كهرباء الإسماعيلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المغربي محمد أوناجم، لاعب الزمالك السابق، لخوض تجربة جديدة في الدوري المصري، عبر بوابات فريق كهرباء الإسماعيلية الصاعد مؤخراً إلى دوري الأضواء والشهرة، وسبق للأسد المغربي التواجد فى الدوري المصري وقدم مستوى متميز مع نادي الزمالك في الايجيبشن ليج قبل تجربته الجديدة.

اوناجم لعب للزمالك

انضم محمد أوناجم إلى نادي الزمالك في موسم 2018-2019، قادماً من الوداد البيضاوي المغربي، حيث شارك مع الفريق الأبيض في 67 مباراة محلية وأفريقية، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 10 آخرين، قبل أن يعود مجدداً إلى ناديه المغربي عقب موسم 2020-2021.

صاحب الـ 33 عاماً، توج مع نادي الزمالك بعدة ألقاب جاءت كالتالي: الدوري المصري مرتين، كأس مصر مرة واحدة، كأس السوبر المصري مرة واحدة، كأس السوبر المصري مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة.

محمد أوناجم ينضم لكهرباء الإسماعيلية

وتعاقد مسئولو كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثا للدورى الممتاز مع المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك السابق في إطار تدعيم الفريق بصفقات سوبر حتي يستطيع الظهور بشكل جيد في الموسم المقبل .

كان كهرباء الإسماعيلية قد أبرم عدد من الصفقات الجيدة علي رأسها عمر السعيد مهاجم الزمالك الأسبق والعائد من رحلة احتراف بالدوري الليبي بناء علي رغبة من رضا شحاته المدير الفني للفريق الذي تم التعاقد معه عقب صعود الفريق.