شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز مكافأة بالدوري والمشاركة فى المونديال لـ "يحيى عطية الله" والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مسئولو النادى الأهلى فى الوقت الحالي، المستحقات المادية للمغربى يحيى عطية الله، لاعب الفريق الذى انتهت رحلته بالقميص الأحمر، من أجل الحصول عليها بشكل كامل وتوقيع مخالصة مادية بين الطرفين.

وتشمل مستحقات يحيى عطية الله لدى الأهلى مكافأة التتويج بالدوري المصري على حسب نسب مشاركته مع الفريق بجانب مكافأة المشاركة في مباريات كأس العالم للأندية الأخير.

وانتهت إعارة يحيى عطية الله الظهير الأيسر لسوتشى الروسى للنادى الأهلى بنهاية مشوار المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية.

وانتقل يحيي عطية الله إلى الأهلي الصيف الماضي من سوتشي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشرائه مقابل مليون و500 ألف يورو، ورفض المارد الأحمر تفعيل بند الشراء.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المغربى 2 مليون دولار، وشارك يحيى عطية الله مع الأهلى في 22 مباراة، سجل هدفا وصنع 3 أهداف، وتوج مع المارد الأحمر بالدوري المصري وكأس السوبر المصري في حين توج بدوري أبطال أفريقيا مرة واحدة أثناء لعبه للوداد المغربى.

وعانى "أسد الأطلس" من شبح الإصابة في فترات مختلفة خلال الموسم الماضى.