شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات انفرادية لـ منذر طمين على هامش استعدادات المصري للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أدى الجزائري منذر طمين، الوافد الجديد إلى النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادماً من شباب قسنطينة الجزائري، تدريبات انفرادية على هامش استعدادات الفريق البورسعيدي بمعسكره في بورفؤاد للموسم الجديد، وذلك لتجهيزه قبل الدخول في المران الجماعي.

من جانبه، وضع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد.

ويخوض المصري مرانه على 3 مراحل، تبدأ بالجري على الرمال على الشاطئ، ثم فقرة تدريبات بدنية بالجيم، وأخيراً فقرة تدريبات بالكرة تضمن التعليمات الفنية من المدرب التونسي.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، تدريباته بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة التى منحها التونسى نبيل الكوكى المدير الفنى للمصرى، للاعبين بعد انطلاق معسكر الفريق ببورفؤاد استعداداً للدورى.

ويخطط الجهاز الفني بالنادي المصري، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، لخوض سلسلة مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقرر إقامته بتونس ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق البورسعيدي للموسم المقبل.

ويرغب الكوكي فى خوض مباريات ودية مع فرق الصف الأول في تونس، مثل الترجي، النجم الساحلي والصفاقسي، وذلك للاحتكاك بالمستويات الأولى في أفريقيا استعداداً للموسم المقبل والذي يشارك فيه الفريق البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.