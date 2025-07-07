شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطير إلى تونس منتصف يوليو لبدء المرحلة الثانية من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

استقر النادي المصري على السفر إلى تونس منتصف يوليو الجاري، وذلك للدخول في معسكر إعداد مغلق ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد، والتي من المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي خلالها 4 مباريات ودية على الأقل مع فرق الصف الأول بتونس، مثل الترجي، النجم الساحلي، الصفاقسي والإفريقي، وذلك للاحتكاك بأقوى الفرق الأفريقية استعداداً للمشاركة في كأس الكونفدرالية.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، تدريباته بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة التى منحها التونسى نبيل الكوكى المدير الفنى للمصرى، للاعبين بعد انطلاق معسكر الفريق ببورفؤاد استعداداً للدورى.

ويخطط الجهاز الفني بالنادي المصري، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، لخوض سلسلة مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقرر إقامته بتونس ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق البورسعيدي للموسم المقبل.

ويرغب الكوكي فى خوض مباريات ودية مع فرق الصف الأول في تونس، مثل الترجي، النجم الساحلي والصفاقسي، وذلك للاحتكاك بالمستويات الأولى في أفريقيا استعداداً للموسم المقبل والذي يشارك فيه الفريق البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.