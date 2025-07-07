شكرا لقرائتكم خبر عن الحسينى سمير لـ"الخليج 365": هدفى تحقيق طفرة فى قطاع السلة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أبدى الحسيني سمير لاعب فريق الزمالك ومنتخب السلة السابق، سعادته بالعودة إلى الزمالك مرة أخرى كمديرا لجهاز كرة السلة بالنادى خلال الفترة المقبلة.

وقال الحسينى سمير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن العمل فى الزمالك خطوة كبيرة فى مسيرته، وتجعله يتحمل مسؤولية أكبر للنهوض بناديه حيث أن الزمالك هو بيته الذى تربى فيه.

وأضاف الحسينى سمير، أنه قبل التحدي لتحقيق نجاحات للنادي الذى يقدره ويحترمه بالإضافة إلى أن اختيار الزمالك له يعكس مدى ثقة مسئولو النادى فى أبنائه.

وتابع أن هدفه الأساسي هو تحقيق طفرة كبيرة لكرة السلة داخل نادي الزمالك الذى حقق معه بطولات وقت كان لاعبا بين صفوفه.

يذكر أن الحسينى سمير سبق له تولى رئاسة قطاع السلة بنادى حدائق الأهرام، وسبق له الترشح لعضوية مجلس إدارة نادى الزمالك فى الدورة الانتخابية الأخيرة.

واستقر الزمالك خلال الساعات الأخيرة على تولى الحسينى سمير منصب مدير جهاز السلة بالنادى، بعد جلسة جمعته مع هشام نصر نائب رئيس النادي.