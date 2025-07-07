شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل علاقة العندليب والمجوهرات بمعسكر الأهلي فى طبرقة التونسية..صور والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادى الأهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

وتتميز مدينة طبرقة الحالية على بقيّة المدن التونسية، بمنازلها البيضاء والزرقاء، ذات الأسقف المكسوّة بالقرميد الأحمر، وكذلك بشواطئها الجميلة الممتدة بين الغابة والجبل في سلسلة من الكثبان الرملية والخلجان الصخرية، لذا فهي قبلة لهواة رياضة الغوص، حيث تبلغ طول سواحل طبرقة 25 كيلومترا، وهي ثاني أشهر مدينة في العالم في تصدير المرجان حيث يوجد في أعماق البحر المرجان الأحمر الثمين الذي يستخدم في صناعة المجوهرات.

وكانت طبرقة من المدن التى يعشقها العندليب عبد الحليم حافظ المطرب الكبير، حيث زار المدينة التونسية في 25 يوليو عام 1968 وغني علي مسرح الزهور أجمل أغانيه بصحبة الملحن بليغ حمدي في ظل حب الجماهير التونسية للاغاني المصرية.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.



طبرقة التويسية



البحر فى تونس



التسوق فى طبرقة



جانب من طبرقة



وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.



مدينة طبرقة الملقبة بلؤلؤة المتوسط، تعد من أجمل المدن السياحية التونسية لجمال شواطئها وطبيعتها الجبلية الساحرة.



وتقع مدينة طبرقة في منطقة منحصرة بين البحر الأبيض المتوسط من جهة وجبال أشجار البلوط والفلين من جهة أخرى، واسمها الفينيقي القديم" ثابركا "وكانت مرفأ صيد شهير بما يتوفر فيه من جراد البحر.



وتبلغ طول سواحل طبرقة 25 كيلومترا، وهي ثاني أشهر مدينة في العالم في تصدير المرجان حيث يوجد في أعماق البحر المرجان الأحمر الثمين الذي يستخدم في صناعة المجوهرات.

وتتميز مدينة طبرقة الحالية على بقيّة المدن التونسية، بمنازلها البيضاء والزرقاء، ذات الأسقف المكسوّة بالقرميد الأحمر، وكذلك بشواطئها الجميلة الممتدة بين الغابة والجبل في سلسلة من الكثبان الرملية والخلجان الصخرية، لذا فهي قبلة لهواة رياضة الغوص



وحرص العندليب عبد الحليم حافظ المطرب الكبير علي زيارة مدينة طبرقة التونسية في 25 يوليو 1968 وغني علي مسرح الزهور أجمل أغانيه بصحبة الملحن بليغ حمدي في ظل حب الجماهير التونسية للاغاني المصرية.