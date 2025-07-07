شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المادى يحسم انضمام كارلوس فينيسوس لاعب توتنهام السابق للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مفاوضات مكثفة يقوم بها مسئولو نادى الزمالك لضم البرازيلى كارلوس فينيسوس مهاجم توتنهام وفولهام السابق، لتدعيم صفوف الأبيض بالموسم الجديد، ضمن خطة النادى لضم صفقات سوبر الفترة الجارية.

الزمالك يقترب من حسم صفقة فينيسوس بعد رحيله عن فولهام

وبدأ الزمالك بالفعل فى حسم أكثر من صفقة بعد أن تم الإنتهاء من ملف المدير الفني، ليبدأ التركيز مع الصفقات التى ستدعم الفريق بالموسم الجديد.

ويتواصل الزمالك مع وكيل اللاعب للاتفاق على المقابل المالى، وكذلك مدة التعاقد، حيث أن اللاعب حر بعد الرحيل عن ناديه فولهام بنهاية عقده، وهو ما يمنح اللاعب الاولوية فى الانضمام للزمالك.

فينيسوس على رادار الزمالك لتعزيز خط الهجوم

ويرى مسئولو الزمالك ان فينيسوس لن يكلف الزمالك كثيرا فى ظل عدم ارتباطه بفريق، فى الوقت الذى وضع فيه الزمالك سقف تعاقدات سواء لاعب مصر أو صفقة اجنبية

وكان الزمالك نجح في الحصول على توقيع أحمد شريف، مهاجم فريق فاركو، لتدعيم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الصفوف بعناصر شابة ومميزة استعدادًا للموسم الجديد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة رسمياً خلال ساعات