شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي للاسكواش يعلن قائمة أفضل 16 لاعبا ولاعبة فى بطولة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش، عن قائمة اللاعبين الأفضل في تنصيف بطولة العالم للناشئين، التي تقام هذا الشهر، حيث يستعد 234 من أفضل المواهب في الاسكواش في العالم تحت سن 19 عامًا للتوجه إلى مصر من أجل فرصة الفوز بلقب بطل العالم.

وتقام البطولة الفردية خلال الفترة من 21 إلى 26 يوليو على أن تقام بطولة الفرق خلال الفترة من 27 يوليو إلى الأول من أغسطس.

ويتصدر الثنائي المحلي أمينة عرفي ومحمد زكريا منافسات الرجال والسيدات.

وتطمح أمينة عرفي والتي تحتل المركز الخامس عالميا بين لاعبات الاسكواش، إلى صنع التاريخ من خلال أن تصبح أول لاعبة تفوز بالبطولة أربع مرات بعد رفع اللقب في أعوام 2022 و2023 و2024.

ويسعى محمد زكريا المصنف رقم 14 عالميا والبالغ من العمر 17 عاما إلى الدفاع عن اللقب الذي فاز به العام الماضي في هيوستن، عندما أصبح أصغر بطل عالمي على الإطلاق في رياضة الاسكواش للناشئين بفوزه على الكوري الجنوبي جويونج نا.

أفضل ثمانية مصنفين: بطولة العالم للناشئين في الاسكواش 2025 - حدث السيدات

1 - أمينة عرفي (مصر)

2 - أنهات سينغ (الهند)

3/4 - ناديان الحمامي (مصر)

3/4 - جنا السويفي (مصر)

5/8 - لورين بالتايان (فرنسا)

5/8 - مليكة الكراكسي (مصر)

5/8 - سهيلة حازم (مصر)

5/8 إينا كوونج (هونج كونج)

أفضل ثمانية مصنفين: بطولة العالم للناشئين في الاسكواش 2025 - فئة الرجال

1 - محمد زكريا (مصر)

2 - جويونج نا (كوريا الجنوبية)

3/4 - مروان عسل (مصر)

3/4 - إياد داود (مصر)

5/8 - كريستيان كابيلا (الولايات المتحدة الأمريكية)

5/8 - ألكسندر دارتنيل (الولايات المتحدة الأمريكية)

5/8 - عبد الله نواز (باكستان)

5/8 - لو وا-سيرن (ماس)