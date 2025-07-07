شكرا لقرائتكم خبر عن البيع النهائي يحسم انتقال محمد عاطف من الزمالك للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمد عاطف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل عن صفوف الفريق خلال ميركاتو الصيف، بعد خروجه من حسابات مسئولو النادى الفترة الجارية، كغيره من باقى اللاعبين المقرر رحيلهم فى الصيف.

وتلقى محمد عاطف عدة عروض على رأسها طلائع الجيش، والذى يرغب فى ضم اللاعب على سبيل الاعارة.

ويرغب الزمالك بيع اللاعب نهائيا فى الوقت الذى طلب فيه الطلائع ضم محمد عاطف على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال محمد عاطف للطلائع.

وطلب الطلائع ضم محمد عاطف من الزمالك بعد ترحيب هيثم شعبان المدير الفني لفريق الطلائع بفكرة التعاقد مع محمد عاطف، خاصة بعد رحيل أحمد متعب إلى فريق البنك الأهلي.

من ناحية أخري، عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، ويانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس الأحد في بداية فترة الإعداد، على استاد الكلية الحربية.

جاءت الجلسة مع اللاعبين للتعارف عليهم، والحديث عن خطة الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد، وتم خلالها التأكيد على ثقة الجميع في قدرات اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة في الموسم المقبل، والمنافسة بقوة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.