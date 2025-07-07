شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عباس: لست مسئول عن صفقات الزمالك وأساهم فيها فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق عن عدم تدخله في أي تعاقدات جديدة في فريق القلعة البيضاء مطلقا .

وقال عباس عبر صفحته على " إكس "، لست مسؤولا على الاطلاق بشأن أى تعاقدات جديدة لنادي الزمالك، قد أسهم فيها و هذا بالتأكيد ولكنني لست بصاحب قرار.. وهذا للعلم.



ممدوح عباس

من ناحية أخرى، بدأت إدارة نادي الزمالك تحركاتها لتحديد الدور المناسب للنجم محمود عبد الرازق "شيكابالا" داخل النادي، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه الرسمي اعتزال كرة القدم، لتنتهي بذلك مسيرة أحد أبرز رموز القلعة البيضاء في العقدين الأخيرين.

ورغم ابتعاده عن المستطيل الأخضر، يتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار شيكابالا داخل النادي، في ظل تأثيره الكبير داخل غرفة الملابس وخارجه، إلى جانب علاقته القوية بجماهير الأبيض.