شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلم استغناء عمرو ناصر خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع نظرائهم بنادى فاركو على ضم المهاجم عمرو ناصر، ليكون ثانى لاعب من فاركو ينضم للزمالك بعد الحصول على توقيع أحمد شريف.

وكشف مصدر بالزمالك أنه تم الاتفاق مع فاركو على ضم عمرو ناصر، ومن المقرر استلام الإستغناء الخاص باللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة بعد أن تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانضمام اللاعب لميت عقبة.

وأضاف المصدر أن عمرو ناصر سينضم للزمالك خلال فترة الإعداد بعد إستلام الإستغناء.