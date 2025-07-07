شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة يد جديدة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب،إلى الإعلان عن صفقة يد جديدة بضم للاعب من مواليد 2008 لدعم صفوف الفريق بعناصر شباب خلال المرحلة المقبلة.

وحصل الزمالك على توقيع الصفقة الجديدة بالفعل، وسيتم الإعلان عنها فى الأيام المقبلة، بعد إعلان التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

سبورتنج حصل على مقابل مبلغ مالي كبير من الصفقة، بالإضافة إلى انتقال يوسف عزو لاعب الزمالك إلى سبورتنج.

وتواجد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد، داخل نادي سبورتنج خلال الساعات الماضية، حيث أنهيا المفاوضات مع إدارة النادي، وحصلا على الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب، قبل أن يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء لدعم الفريق بعناصر قوية ومميزة، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن لاعب الدئرة بيجاد مروان سبق له تمثيل الزمالك خلال منافسات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية والبطولة الأفريقية الأخيرة، وقدم خلالها مستويات مميزة لاقت إشادة كبيرة.