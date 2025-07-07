شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الاتحاد السكندرى ينضم إلى دجلة فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

أنهى محمد رجب مدافع الاتحاد السكندري إجراءات انتقاله إلى وادي دجلة في صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم الغزلان بعد عودتهما إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وأنهى نادي الاتحاد ارتباطه بمحمد رجب الذي أتم إجراءات انتقاله إلى وادي دجلة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

على جانب آخر، أنهى مسئولو نادي الاتحاد السكندري إتمام إجراءات التعاقد مع محمود عجيب مهاجم ديروط على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء مقابل مبلغ مالي محدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

وكان الخليج 365 قد أكد أن عجيب حضر عجيب إلى معسكر الاتحاد ببرج العرب اليوم الأحد، لإنهاء إجراءات الانضمام إلى صفوف زعيم الثغر، بعد عقد جلسة مع أحمد سامي المدير الفني ومسئولي سيد البلد، وأتموا خلالها إجراءات ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء مقابل دفع مالي معين.

على جانب آخر، دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع الزمالك، للتعاقد مع الثنائي مصطفى شلبي وأحمد محمود، على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل حاجته لتدعيم كل المراكز في صفوف زعيم الثغر.