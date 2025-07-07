شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة سهلة لميار شريف فى بداية مشوارها ببطولة السويد المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهل ميار شريف لاعبة منتخب التنس، مشوارها في بطولة السويد المفتوحة غدا الثلاثاء، حيث تواجه اللاعبة السويدية هينمان المصنفة 1024 عالميا، في الدور الأول بالبطولة.

وكانت ميار شريف المصنفة الـ86 عالميًا، قد ودعت بطولة ويمبلدون للتنس ثالث ألقاب "الجراند سلام" من الدور الأول، بعد الخسارة من الروسية ميرا أندريفا المصنفة السابعة عالميًا والمتوجة بلقبى إنديان ويلز ودبي للأساتذة بنتيجة 2-0.

وتُقام منافسات بطولة ويمبلدون خلال الفترة من 1 إلى 14 يوليو المقبل على الملاعب العشبية بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أبرز نجمات التنس حول العالم.

ونقدمت ميار شريف لاعبة منتخب التنس مركزين في التصنيف العالمى للعبة، لتقفز إلى المركز الـ86 بدلا من الـ88، وهو آخر تصنيف وصلت له اللاعبة.