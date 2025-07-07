شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه أورانج فى أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق أورانج، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتقرر إقامة المباراة في الثامنة مساء يوم الجمعة على استاد الكلية الحربية الذي يخوض الفريق تدريباته عليه في الفترة الحالية.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في خوض مباريات ودية متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد.