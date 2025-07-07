شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى يظهر فى مران سيراميكا قبل انتقاله للأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد شكرى ظهير أيسر نادى سيراميكا، فى تدريبات فريقه اليوم، بعدما غاب عن تدريبات الأمس، وذلك استعدادا للموسم الجديد قبل انتقاله للأهلى.

واقترب محمد شكرى من الانضمام للنادى الأهلى ولكن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الناديين وقاربت على الانتهاء، وتتبقى فقط مفاوضات سيراميكا مع لاعبى الأهلى الذى سيحصل عليهم فى الصفقة.



وقرر على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، تطبيق نظام اليوم الكامل بالتدريب صباحا ومساء من أجل تجهيز الفريق بشكل قوى استعدادا للموسم الجديد.



وعقد على ماهر جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران طالب فيها اللاعبين بالجدية والقوة من أجل حجز أماكنهم فى تشكيل الفريق فى الموسم المقبل، وأن الفرصة متساوية بين الجميع، والاجتهاد والتركيز فى المران هما العاملان الأساسيان فى المشاركة بالمباريات.



وغاب صديق أوجولا عن المران بعد العودة من بيراميدز، بعدما رفض النادى السماوى تفعيل بند الشراء، كما غاب أكيم أفيفور الذى اقترب كثيرا من الرحيل إلى غزل المحلة، وشارك كل من المغربى أحمد بالحاج والغانى أرثر جاستن.



وبدأ فريق سيراميكا فترة الإعداد تحت قيادة على ماهر، الذى يسعى لتدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة من أجل تكوين فريق قوى للمنافسة على الألقاب فى الموسم المقبل.