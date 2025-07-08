شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان: رحلت عن سيراميكا بسبب أزمة مالية ولدى الأمل فى العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلى، أنه ما زال لديه الأمل فى العودة مجددا للنادى الأهلى، وكنت قريبا من الانتقال للزمالك، ولكن الاختلاف المادي بين سيراميكا والزمالك أوقف الصفقة.

وقال أحمد ياسر ريان، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "الحمد لله حققنا المركز الخامس فى آخر مباراة فى الدورى وكنا بنافس على المربع الذهبى ودا كان هدفنا من البداية، وكلنا واجهنا سوء توفيق بمواجهة الزمالك والأهلى وبيراميدز فى أول مباريات الدورى".



وأضاف: "تلقيت عروضا من الزمالك والمصرى وبعض الأندية الأخرى، ولكن هذه الأندية لم تتفق مع سيراميكا فى الأموال، وبعد نهاية الموسم، تم عقد جلسة معنا من إدارة سيراميكا طلبوا منا الموافقة على عرض البنك الأهلى، لأن النادى يمر بأزمة مالية كبيرة، ووافقنا على العرض ومشينا من أجل مصلحة سيراميكا".



وتابع: "رحيلى أنا ومحمد إبراهيم للبنك الأهلى لحل أزمة سيراميكا المادية، والجلسة كانت بوجود أيمن الرمادى الذى كان يحاول إقناعى ومحمد إبراهيم بقبول العرض".



واستطرد: "كنت أفضل الانتقال إلى الزمالك لأنه كانت هتكون خطوة كبيرة ونادى الزمالك ناد كبير، وأى لاعب يتمنى اللعب له، ولكن الأمور المادية لم تتوافق مع الزمالك وسيراميكا".



وأردف: "ما زال لدى الأمل فى العودة للأهلى والباب لم يغلق، والأهلى طلب عودتى أكثر من مرة ورجعت للأهلى أيام موسيمانى، ولكن قال لى أنت رقم 3 قلت له لا مش هينفع لازم أخرج وأنت شوفنى وبعدين قرر وخرجت".



واختتم: "سواريش لما رجعت من الاحتراف فى تركيا كان لسه الدورى شغال هنا فى مصر، فنزلت التدريب معاه بعدها عقد جلسة معايا، وقال لى أنت هتكون رقم واحد فى الموسم الجديد، بعدها بيوم سيراميكا كلمونى وقالولى إحنا خدنا الاستغناء من الأهلى وأنت معانا".