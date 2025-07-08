شكرا لقرائتكم خبر عن الإعارات والصفقات التبادلية شعار سيراميكا فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو سيراميكا نظاما لإجراء الصفقات وتدعيم الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد باستخدام الراحلين من أجل جلب الصفقات.

واستخدم مسئولو سيراميكا بعض اللاعبين للصفقات التبادلية، من أجل جلب صفقات قوية للفريق، يأتى أبرزها رحيل محمد شكرى وأحمد رمضان بيكهام للأهلى مقابل أحمد عبد القادر ورضا سليم وخالد عبد الفتاح، وما زالت فى مرحلة التفاوض.

كما قام بعقد صفقة تبادلية بالتعاقد مع محمد مغربى مدافع فريق الاتحاد السكندرى مقابل إعارة صامويل أمادى ونور علاء، كما وافق على رحيل أكيم فيفور إلى غزل المحلة فى مقابل طلب ضم التونسى على بن حمودة.

واقترب سيراميكا من التعاقد مع عبد الرحمن جودة من بيراميدز لتدعيم خط الدفاع، بالإضافة إلى تجديد عقد الثنائى سعد سمير ورجب نبيل، كما ضمن عبد الله مجدى من بيراميدز على سبيل الإعارة.