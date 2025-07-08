شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين مرعى صفقة الأهلى الثامنة فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

بات ياسين مرعي مدافع الأهلي، الصفقة الثامنة التي يبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، بعدما نجح في إبرام 7 صفقات سابقة قبل المشاركة في كأس العالم، آخرهم محمد شريف الذي تم التعاقد معه عقب عودة بعثة الأهلي من أمريكا.

وسبق أن تعاقد الأهلي مع كل من: محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، محمد سيحا، محمد شريف، مع عودة المالي أليو ديانج، وأخيرا ضم ياسين مرعي.

وأعلن نادى فاركو رحيل ياسين مرعي مدافع الفريق، بعدما حصل الأهلى على الاستغناء الخاص به، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكتبت الصفحة الرسمية لفاركو: "شكرًا ياسين مرعى بالتوفيق فى المرحلة القادمة".

ومن المنتظر أن يعلن النادى الأهلى عن الصفقة بشكل رسمى خلال ساعات، بعدما تسلم الأهلي الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء إجراءات الصفقة مع النادي البرتقالى.

بدأ الجهاز الإداري للنادى الأهلى إنهاء إجراءات سفر ياسين مرعى الوافد الجديد لمعسكر تونس بعد إنهاء إجراءات ضمه من نادى فاركو.

وتوصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع فاركو لضم ياسين مرعي مدافع الفريق لمدة خمسة مواسم مقابل 35 مليون جنيه.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا".

ياسين مرعى صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد. فضم أحمد رمضان من سيراميكا معارا ومصطفى العش بشكل نهائي من زد.

ويمتلك الأهلي أيضا كلا من ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري في مركز قلب الدفاع.

ورحل رامي ربيعة عن الأهلي عقب نهاية تعاقده وانتقل للعين للإماراتي.