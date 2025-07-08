شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يسافر للإسكندرية السبت المقبل لبدء المرحلة الثانية من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، السفر إلى مدينة الإسكندرية، يوم السبت المقبل، وذلك لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي بدأت بمعسكر مغلق في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي.

يعمل نادي البنك الأهلي على التجهيز لخوض سلسلة مباريات ودية مع فرق الإسكندرية، وذلك لتجهيز اللاعبين وتحقيق الانسجام المطلوب خلال المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، والتي تستضيفها عروس البحر المتوسط.

ويسابق مسئولو البنك الأهلي الزمن لإنهاء ملف الصفقات الجديدة قبل انطلاق المرحلة الثانية من الإعداد، وأعلن البنك الأهلي تعاقده مع 6 لاعبين حتى الآن وهم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة، وعمرو الجزار، أحمد أمين قفة وأحمد طارق سليمان، مصطفى دويدار، ويسري وحيد.

وبدأ فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، الثلاثاء الماضي، معسكر إعداد الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء راحة الأسبوعين التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الموسم.