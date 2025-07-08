شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز بدائل "عادل وفيصل" فى صفوف اليد والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو النادى الأهلى مع الإسبانى ديفيد ديفيز المدير الفنى الجديد لفريق رجال اليد، بدائل الثنائى، أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل بالتعاقد مع صفقات جديدة فى ظل خوضهما تجربة الاحتراف، حيث انضم عادل إلى صفوف فيزبريم المجرى وفيصل إلى باريس سان جيرمان.

ويعقد خالد العوضى مدير النشاط الرياضى فى الأهلى جلسات مع ديفيز لوضع خطة البدائل تمهيدا للإعلان عن الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة .

وأنهى الإسبانى ديفيد ديفيز إجرءات توليه القيادة الفنية لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى الخاصة بتوقيه العقود، وذلك بداية من الموسم المقبل قابلة للتجديد لمدة موسم إضافى.

يأتى التعاقد مع ديفيز بعد رحيل الدنماركى مادسين الذى حقق إنجازات قوية مع الفريق هذا الموسم لتدريب باريس سان جيرمان.

حصد فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي لقب الكؤوس الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخه بالفوز على الزمالك31-28 في النسخة رقم 41 التي يستضيفها النادي الأهلي على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد بالفوز على الترجي التونسي في النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة، ليتأهل إلى بطولة العالم للأندية 2025 بمصر، بينما فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى نصف نهائى السوبر الأفريقى.