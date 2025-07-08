شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة تطوير فى اتحاد اليد استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قام مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحى بثورة تصحيح من حيث قرارات التطوير الإدارية و الفنية استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026 بهدف خدمة اللاعبين و الأندية خلال المرحلة المقبلة ، و أبرز القرارات كالتالى :

اتخذت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة اليد قرار بهدف تسهيل وتنظيم عمليات إعارة اللاعبين واحترافهم في الخارج والحفاظ علي حقوق الأندية واللاعب في نفس الوقت، أبرزها قرار بموافقة اللجنة الفنية على فتح الإعارات للاعبين للخارج دون تسجيل، وهي نقطة إيجابية تؤمن موقف الأندية وتيسر عملية احتراف اللاعب أو إعارته دون إجراءات معقدة، وأشارت اللجنة الفنية إلى أن الهدف من هذا القرار يستهدف تسهيل عملية الإعارة إلى أوروبا فقط.

كما أن القرار يخدم الأندية ويمثل مصدر دخل منعش لخزائنها واستثمار مالى كبير يزيد من الموارد المالية، بالإضافة إلى الجوانب الفنية وتطوير مستوى اللاعبين الذى سيعود بفوائد على المنتخبات المصرية، وبالتوازى مع ذلك يخطط اتحاد اليد لبروتوكول عالمى من الأندية الكبيرة في أوروبا تنظيم وتسهل عمليات الإعارة والاحتراف وتعود بفوائد كبيرة على الجميع.

أرسل اتحاد كرة اليد تعميم إلى الأندية بخصوص تصعيد اللاعبين الشباب مواليد 2006 إلى فرق الرجال ليصبح مفتوح بدلا من 5 لاعبين فقط خلال الموسم الجديد 2025- 2026 .

بينما أصبح التصعيد من مواليد 2010 إلى مواليد 2008 5 لاعبين بدلا من 3 .

استقر اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحى على تعيين مؤمن صفا مديرًا رياضيًا للاتحاد المصري لكرة اليد في منصب جديد مستحدث لأول مرة داخل الاتحاد.

كما سيكون من ضمن صلاحيات مؤمن صفا عدة أبعاد إدارية ومالية مع المنتخبات الوطنية، حيث تشهد الفترة المقبلة عدة أنشطة دولية.