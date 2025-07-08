شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يبدأ جلسات العلاج الطبيعي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ إمام عاشور لاعب وسط الأهلي جلسات العلاج الطبيعي للتعافي من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة انتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وخضع لعملية جراحية في أمريكا، وحصل على فترة راحة في الأيام الماضية، قبل بدء فترة العلاج الطبيعي.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي إمام عاشور لاعب وسط الفريق، تحسنت حالته بشكل كبير بعد جراحة "الترقوة" التي أجراها في أمريكا، عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، واللاعب خضع للفحص الطبي خلال الأيام الماضية، وبدأ العلاج الطبيعي خلال الساعات الماضية.

ويضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.