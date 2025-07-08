شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز بدائل شلبى والزنارى بعد رحيلهم فى صفقة ربيع والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك رد الثنائي مصطفى شلبى ومصطفى الزناري لاعب الفريق على الدخول فى صفقة تبادلية مع نادى البنك الأهلى مقابل انتقال أحمد ربيع للفريق الأبيض فى ميركاتو الصيف، حيث طلب الزمالك ضم أحمد ربيع لاعب البنك الأهلى فى صفقة تبادلية مقابل رحيل مصطفى الزنارى وشلبى.

ويرتبط الزنارى وشلبى بعقود مع الزمالك، لذلك ينتظر الزمالك رد منهما على الدخول فى الصفقة التبادلية، وحال رفض الثنائي سيتم تجهيز بدائل لعرضها على البنك الأهلي لإتمام صفقة ربيع.

كشف مصدر مسؤول بإدارة البنك الأهلي، أن هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر، مضيفاً أن البنك الأهلي يشترط الحصول على خدمات عدد من لاعبي الزمالك لإتمام الصفقة، ولم يتم حتى الآن الاتفاق بين الطرفين على اللاعبين المقرر أن يدخلوا ضمن الصفقة.

وكان الزمالك وضع اسم الزنارى على قائمة الراحلين فى الموسم الجديد، وتم عرض اللاعب على البنك الأهلي بالإضافة لمصطفى شلبى وفى انتظار رد اللاعبان على الزمالك لإتمام الصفقة.