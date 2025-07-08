شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يستفسر عن تطورات الصفقات الجديدة فى الأهلي قبل التحضير للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استفسر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي لاعن موقف الصفقات الجديدة التي طلبها خلال جلسته مع المشرف على الكرة والمدير الرياضي بالقلعة الحمراء، من أجل تدعيم صفوف الأهلي وسد العجز في بعض المراكز التي تحتاج التدعيم قبل بدء فترة الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

وطلب ريبيرو تدعيم 3 مراكز وهي الجبهة اليمنى واليسرى وقلب الدفاع والهجوم حال رحيل وسام أبو علي بشكل رسمي.

ويتفاوض الأهلي مع عدد من اللاعبين مثل محمد شكري وأحمد هاني من سيراميكا وياسين مرعي مدافع فاركو والفلسطيني أسد الحملاوي مهاجم شلاسك البولندي، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.