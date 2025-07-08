شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب حسام عبد المجيد بحسم موقفه من تمديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو نادى الزمالك من حسام عبدالمجيد مدافع الفريق حسم موقفه بالموافقة على تمديد عقده مع الفريق وتجديده من عدمه، فى ظل رغبة النادى فى إغلاق هذا الملف وإكمال إنهاء الملفات الأخرى بالنادى، بالإضافة إلى رغبة اللاعب فى الاحتراف بالخارج، وهو ما جعل مسئولو النادى يطلبون من اللاعب اتخاذ قرار بالرغبة فى الاستمرار مع الفريق أو الرحيل حال وجود عروض رسمية بالفعل لضم اللاعب.

ويسعى الزمالك لغلق هذا الملف بشكل نهائي فى ظل ما يتردد عن وجود عروض لرحيل عبدالمجيد عن الفريق، فى الوقت الذى لم تمانع إدارة النادى رحيل اللاعب شرط تقديم عرض رسمى لحسام عبدالمجيد يصب فى مصلحة اللاعب والنادى فى نفس الوقت.

وطلب الزمالك من اللاعب تحديد موقفه النهائي حتى يتم الاستعانة ببدائل فى مركزه حال رحيله عن الفريق، وكشف حسام عبد المجيد عن رغبته فى الاحتراف الأوروبى، مع تلقيه عروضاً من روسيا وبلجيكا والمكسيك، وإن كان العرض الروسى هو الأقوى، فى الوقت الذى لم يبد اللاعب رغبته فى الاستمرار بميت عقبة.