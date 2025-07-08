شكرا لقرائتكم خبر عن حسن قداح نجم منتخب اليد يحتفل بزفافه والان مع تفاصيل الخبر

احتفل حسن قداح نجم منتخب كرة اليد المحترف فى صفوف كيلسى البولندى بحفل زفافة وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وحضر حفل الزفاف عددا من نجوم كرة اليد في الأهلي والزمالك، خاصة أن الفرق حاليا في فترة توقف عن المباريات.

قداح لاعب على الرغم من صغر سنه يعلم جيدا طريق البطولات، حيث إنه انضم للزمالك قادما من الشمس بعد التتويج ببرونزية كأس العالم مع منتخب الشباب فى إسبانيا 2019 وذهبية الناشئين فى مقدونيا بنفس العام.



حسن قداح وزوجته