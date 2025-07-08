اخبار الرياضه

حسن قداح نجم منتخب اليد يحتفل بزفافه

0 نشر
0 تبليغ

  • حسن قداح نجم منتخب اليد يحتفل بزفافه 1/3
  • حسن قداح نجم منتخب اليد يحتفل بزفافه 2/3
  • حسن قداح نجم منتخب اليد يحتفل بزفافه 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن قداح نجم منتخب اليد يحتفل بزفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 08 يوليو 2025 10:26 ص

احتفل حسن قداح نجم منتخب كرة اليد المحترف فى صفوف كيلسى البولندى بحفل زفافة وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وحضر حفل الزفاف عددا من نجوم كرة اليد في الأهلي والزمالك، خاصة أن الفرق حاليا في فترة توقف عن المباريات.

قداح لاعب على الرغم من صغر سنه يعلم جيدا طريق البطولات، حيث إنه انضم للزمالك قادما من الشمس بعد التتويج ببرونزية كأس العالم مع منتخب الشباب فى إسبانيا 2019 وذهبية الناشئين فى مقدونيا بنفس العام.

حسن قداح وزوجته
حسن قداح وزوجته

 

حسن قداح
حسن قداح

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا