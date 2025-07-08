شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطر أشرف دارى بموقف النادى من العروض الخارجية خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ مسئولو النادى الأهلى أشرف دارى مدافع الفريق بحاجة الفريق إلى جهوده ورفض عروض احترافه إلا إذا كان العرض مُغريا وإذا أصر اللاعب على الرحيل، وشهدت الأيام الماضية تناثر أنباء عن رغبة أندية خليجية وتحديداً سعودية وقطرية فى التعاقد مع أشرف دارى.

ولا يميل الأهلى إلى بيع أشرف دارى إلا إذا كان العرض المالى مُغريا للغاية حيث سيتجه النادى وقتها للتعاقد مع مدافع أجنبى بدلاً منه، أما إذا كانت العروض ضعيفة فيرى مسئولو القلعة الحمراء أنه لا فائدة من رحيل اللاعب.

وأنهى الأهلى إجراءات ضم ياسين مرعي مدافع فاركو لمدة خمسة مواسم ، ويحتاج دفاع الفريق إلى تدعيمات قوية بعد رحيل رامي ربيعة بعد إنتهاء عقده إلى العين الإماراتي.

ويعود النادي الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري، حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في إسبانيا، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.