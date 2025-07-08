شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الكوكى يستعرض مهاراته على هامش المران الصباحى للمصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استعرض التونسى نبيل الكوكى، المدير الفنى للنادى المصرى، جانباً من مهاراته الكروية، على هامش انطلاق المران الصباحى للفريق البورسعيدى فى معسكر بورفؤاد استعداداً للموسم الجديد.

استقر النادى المصرى على السفر إلى تونس منتصف يوليو الجارى، بعد الانتهاء بنسبة كبيرة من حسم الصفقات الصيفية، وذلك لاستغلال المعسكر فى خلق حالة من الانسجام بين اللاعبين.

ووضع التونسى نبيل الكوكى المدير الفنى الجديد للنادى المصرى، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات فى المرحلة الثانية من الإعداد.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، تدريباته بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة التى منحها التونسى نبيل الكوكى المدير الفنى للمصرى، للاعبين بعد انطلاق معسكر الفريق ببورفؤاد استعداداً للدورى.

ويخطط الجهاز الفنى بالنادى المصرى، بقيادة التونسى نبيل الكوكى، لخوض سلسلة مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقرر إقامته بتونس ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق البورسعيدي للموسم المقبل.

ويرغب الكوكي فى خوض مباريات ودية مع فرق الصف الأول في تونس، مثل الترجي، النجم الساحلي والصفاقسي، وذلك للاحتكاك بالمستويات الأولى في أفريقيا استعداداً للموسم المقبل والذي يشارك فيه الفريق البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.