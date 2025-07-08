شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات الطائرة أمام إسبانيا فى تحديد مراكز بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب ناشئات الكرة الطائرة نظيره الإسبانى فى السابعة و الربع مساء اليوم الثلاثاء فى إطار تحديد المراكز من السابع عشر إلى 24 فى بطولة العالم المقامة فى صربيا وكرواتيا.

خسر منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة، أمام نظيره المكسيكى بنتيجة 3-0 فى ختام دور المجموعات أمس الاثنين.

وخسر المنتخب أول وثان مبارياته أمام كندا وألمانيا قبل الفوز علي تايلاند 3-1، ثم الخسارة من كرواتيا 3-0 .

ويضم الجهاز الفنى المدير الفني إيهاب محمد علي والمدرب العام يسرا عبد الكريم، ومحلل الأداء مي محمود حسني، العلاج الطبيعي، لمياء جيبيلي والحكم الدولي أماني رشيد.

وتضم قائمة اللاعبات: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولى، سلمي البحيري، مريم عمروكرمه علي، ريتاج هشام، ملك سعده، نور الصافي، بسمله حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.