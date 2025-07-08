شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحصل على توقيع أحمد مجدى كهربا لـ3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

حصل نادى المقاولون العرب على توقيع أحمد مجدى كهربا لاعب فريق الجونة، لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2025-2026، لدعم صفوف ذئاب الجبل بعد العودة إلى دوري الأضواء والشهرة.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة محمد مكي، برنامجاً تدريبياً لرفع اللياقة البدنية للاعبين، على هامش معسكر الإعداد المقام حالياً في الجبل الأخضر.