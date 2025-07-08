شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحصل على توقيع أحمد مجدى كهربا لـ3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 08 يوليو 2025 11:45 ص
حصل نادى المقاولون العرب على توقيع أحمد مجدى كهربا لاعب فريق الجونة، لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2025-2026، لدعم صفوف ذئاب الجبل بعد العودة إلى دوري الأضواء والشهرة.
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة محمد مكي، برنامجاً تدريبياً لرفع اللياقة البدنية للاعبين، على هامش معسكر الإعداد المقام حالياً في الجبل الأخضر.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكى المدير الفنى، يوم 21 يونيو الماضى، وأدى الفريق أول حصة تدريبية بعمل القياسات الطبية والبدنية لجميع اللاعبين.
وحرص المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، على عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق فترة الإعداد، للتأكيد على أهمية الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد حتى يدخل الفريق منافسات الدوري الممتاز في أفضل جاهزية فنية وبدنية.
ووجه فتحي الشكر للاعبين والجهاز الفني على المجهود المبذول الموسم الماضي مؤكدا أن القادم يحتاج استمرارية على نفس نهج الإصرار والجدية والتركيز لتقديم ما يليق باسم المقاولون العرب ووضعه في المكانة التي تليق باسم النادي ومكانته بين كبار الكرة المصرية.
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