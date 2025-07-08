شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على إقامة معسكره فى العاصمة الإدارية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على إقامة معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن خطة التحضيرات لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال فترة المعسكر عددا من المباريات الودية، والتي ستكون فرصة لتجربة العناصر الجديدة والوقوف على مستوى جميع اللاعبين، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي يسعى فيريرا لتطبيقها خلال الموسم المقبل.

وسيولي الجهاز الفني اهتمامًا خاصًا خلال المعسكر بمعالجة السلبيات والأخطاء التي ظهرت في أداء الفريق خلال الموسم الماضي، سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو الفاعلية الهجومية، إلى جانب التركيز على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.

ويأتي هذا المعسكر في توقيت مهم بالنسبة لفريق الزمالك، خاصة مع رغبة الإدارة والجهاز الفني في بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل، في ظل التعاقدات الجديدة والدعم الفني والإداري الكامل للمدرب البلجيكي.