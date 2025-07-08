شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأسبوع الأول لدورى المحترفين فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم مراسم قرعة دورى القسم الثانى أ "دوري المحترفين" ، بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومصطفى عيسى عضو اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة ومحمد أحمد مقرر اللجنة وعدد من مندوبى الأندية.

أسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول من المسابقة:

طنطا × بترول أسيوط

مالية كفر الزيات × بروكسي اس سي

الداخلية × ديروط

القناة × المصرية للاتصالات

اف سي مسار × لافيينا اف سي

السكة الحديد × الترسانة

الإنتاج الحربي × راية

أبوقير للأسمدة × المنصورة

أسوان × بلدية المحلة

ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.