شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عماد لاعب فاركو على رادار المصري في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

دخل محمود عماد لاعب وسط فريق فاركو، دائرة اهتمامات النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لدعم صفوف الفريق البورسعيدي استعداداً للموسم المقبل 2025-2026.

وضم النادي المصري، الجزائري منذر طمين وعمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

ووضع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، تدريباته بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة التى منحها التونسى نبيل الكوكى المدير الفنى للمصرى، للاعبين بعد انطلاق معسكر الفريق ببورفؤاد استعداداً للدورى.

ويخطط الجهاز الفني بالنادي المصري، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، لخوض سلسلة مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقرر إقامته بتونس ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق البورسعيدي للموسم المقبل.

ويرغب الكوكي فى خوض مباريات ودية مع فرق الصف الأول في تونس، مثل الترجي، النجم الساحلي والصفاقسي، وذلك للاحتكاك بالمستويات الأولى في أفريقيا استعداداً للموسم المقبل والذي يشارك فيه الفريق البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.