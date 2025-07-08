شكرا لقرائتكم خبر عن الأنجولى زينى سلفادور يدخل اهتمامات الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

دخل الأنجولى زينى سلفادور لاعب فريق أيك أثينا اليونانى والمعار لنادى ليفادياكوس، اهتمامات مسئولو الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفى.

ويأتى اهتمام الزمالك بضم زينى سلفادور فى ظل أرقامه التى يحققها مع الفرق التى يلعب لها خاصة خلال الموسم الأخير مع ليفادياكوس.

ويسعى الزمالك لإبرام صفقات سوبر تكون قادرة على المنافسة على البطولات، على أن يتم التعاقد مع لاعبين أجنبيين بعد لأن يتم افساح مكان فى القائمة لضمهما.

وأنهى الزمالك الاتفاق مع شيكو بانزا لاعب امادورا البرتغالى، بعد أن تم الاتفاق مع اللاعب وناديه، كما تم الاتفاق مع آدم الكايد على أن يصل للقاهرة خلال ساعات.