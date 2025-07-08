شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب عبد القادر المالية تؤجل انضمامه إلى سيراميكا..وموقف واضح من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تسببت المطالب المالية لأحمد عبد القادر لاعب الأهلي في تأجيل انضمامه إلى نادي سيراميكا الذي تفاوض لإنهاء الصفقة خلال الأيام الماضية وذلك بعد عودة اللاعب للقلعة الحمراء مؤخراً بإنتهاء إعارته لنادي قطر القطري.

وتلقى أحمد عبد القادر عدة عروض من أندية محلية ابرزها من زد وسيراميكا بجانب عروض أخرى خارجية لكن عرض سيراميكا كان الأكثر جدية خلال الساعات الماضية.

ورغم ترحيب عبد القادر بعرض سيراميكا إلا أن طلباته المالية مازالت تؤجل إتمام الصفقة خاصة وأن اللاعب طلب مقابل مالي لا يقل عن 18 مليون جنيه سنوياً في حين عرض مسئولو سيراميكا 11 مليون لضم اللاعب.

من جانبها ، رحبت إدارة الأهلي برحيل عبد القادر إلى سيراميكا أو زد في ظل العلاقة القوية التي تربط القلعة الحمراء بالناديين.

من ناحية أخرى ، يعود النادي الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.