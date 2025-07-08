شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ ”الخليج 365” الاتحاد السكندرى يضم محمود عجيب موسماً على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي التعاقد مع المهاجم محمود عجيب قادما من نادى ديروط لمدة موسم رياضى واحد على سبيل الاعارة .

وجاء التعاقد معه وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة أحمد سامى أستعدادا للموسم الجديد 2025_2026 وأجرى " عجيب " جميع الفحوصات الطبية المتبعة و التي أكدت سلامته من خلال الجهاز الطبي.

وكان " الخليج 365" أكد في وقت سابق، اقتراب نادي الاتحاد السكندري من إتمام إجراءات التعاقد مع محمود عجيب لاعب ديروط على سبيل الإعارة لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

وحضر عجيب إلى معسكر الاتحاد ببرج العرب، لعقد جلسة مع أحمد سامي المدير الفني ومسئولي زعيم الثغر، من أجل إنهاء إجراءات ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل دفع مالي معين.